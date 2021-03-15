Более 30 медалей завоевали череповчане на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу

13 и 14 марта в Череповце состоялись Чемпионат и Первенство СЗФО по кикбоксингу в трех разделах, «кикбоксинг-формс» «поинтфайтинг» и «лайт-контакт». В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены Северо-Западного федерального округа России.

Вологодскую область представляли кикбоксеры Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренера молодежной сборной России, мастера спорта международного класса, Романа Чижова и Алексея Щадровцева. Череповчане в общей сложности завоевали 11 "золотых", 9 "серебряных" и 11 бронзовых медали.

Победителями в разделе «кикбоксинг-формс» одержали Егор Чижов, Иван Архипов, Давид Саркисян, Ольга Кузнецова, Софья Архипова, Матвей Цветков и Мирон Капарулин. В турнира «лайт-контакт» лучшими стали Дмитрий Васильев, Анастасия Цветкова, Кира Тестерова и Никита Пятницкий