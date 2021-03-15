«Гастролёры» из Нижегородской области обокрали несколько офисов в Вологде

В Вологде полицейские раскрыли серию краж из офисов восьми фирм. Добычей злоумышленников стала оргтехника, инструменты, алкоголь, деньги и дорогостоящие офисные принадлежности. Общий ущерб от их действий составил около полумиллиона рублей. Оперативники установили машину, на которой передвигались подозреваемые и задержали её в Ярославской области.

«В машине находились двое жителей Нижегородской области 28 и 35 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности. В их автомобиле оперативники обнаружили похищенное в Вологде имущество. Задержанные рассказали, что специально приехали на Вологодчину, чтобы совершать кражи. Офисные помещения они выбирали случайно, входные двери и сейфы взламывали с помощью гвоздодера.», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту краж, совершённых группой лиц с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.