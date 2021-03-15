В правительстве Вологодской области заявили, что пик уровня безработицы в регионе пройден

15 марта на оперативном совещании в правительстве Вологодской области глава региона Олег Кувшинников заявил, что количество вакансий в регионе превысило количество безработных.

«Могу сказать, что обстановка нормализуется. Пик уровня безработицы пройден, на сегодняшний день количество вакансий на территории региона превысило количество безработных впервые с марта прошлого года. Сегодня вакансий более 13 700, а количество безработных – 13 615 человек», - отметил Кувшинников.

Всего в 2020 году за помощью в поиске подходящей работы в службу занятости в регионе обратилось более 65 тысяч человек.