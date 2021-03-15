Мошенники обманули жителя Шексны, который хотел продать массажную кровать

62-летний житель Шексны стал жертвой мошенников. Он рассказал, что хотел продать массажную кровать и для этого разместил в интернете соответствующее объявление.

«Спустя некоторое время ему позвонила неизвестная и сообщила, что готова приобрести товар. Женщина пояснила, что сама живет в Саратове, и как раз сегодня из Санкт-Петербурга к ней едет грузовая машина, по пути сможет заехать в Шексну и забрать кровать. После чего звонившая убедила мужчину пройти к ближайшему банкомату и перевести на указанные ей телефонные номера порядка 35 тысяч рублей, пообещав, что деньги вернуться в полном объеме после полной оплаты товара», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом злоумышленники похитили 52 тысячи рублей у ещё одной жительницы Череповца, которая продавала в интернете детскую коляску.