Мошенники обманули жителя Шексны, который хотел продать массажную кровать

15.03.2021 [Происшествия]

62-летний житель Шексны стал жертвой мошенников. Он рассказал, что хотел продать массажную кровать и для этого разместил в интернете соответствующее объявление.

«Спустя некоторое время ему позвонила неизвестная и сообщила, что готова приобрести товар. Женщина пояснила, что сама живет в Саратове, и как раз сегодня из Санкт-Петербурга к ней едет грузовая машина, по пути сможет заехать в Шексну и забрать кровать. После чего звонившая убедила мужчину пройти к ближайшему банкомату и перевести на указанные ей телефонные номера порядка 35 тысяч рублей, пообещав, что деньги вернуться в полном объеме после полной оплаты товара», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом злоумышленники похитили 52 тысячи рублей у ещё одной жительницы Череповца, которая продавала в интернете детскую коляску.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде нашли водителя, который выложил в соцсеть фото авто на бульваре Пирогова
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Грязовецком районе
В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери
Заммэра Вологды Вадим Цепа покидает свой пост
«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы
Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии
Мэр Вологды заявил, что в бюджете нет денег, чтобы чистить от снега все улицы города
Преподаватель из Вологды одержала победу в телевикторине «Своя игра»
В ночь на 10 марта в Вологде был побит температурный рекорд 1955 года

Последние новости

Житель посёлка Тоншалово ограбил пенсионерку в Череповце, чтобы вернуться домой

Он сказал, что приезжал к девушке, которой не оказалось дома. Получив деньги, он уехал из города на такси, но тем же вечером вернулся на место преступления, где его задержали полицейские.

49
0

Более 30 медалей завоевали череповчане на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу

В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены Северо-Западного федерального округа России

43
0

«Гастролёры» из Нижегородской области обокрали несколько офисов в Вологде

Общий ущерб от их действий составил больше полумиллиона рублей

81
0

В правительстве Вологодской области заявили, что пик уровня безработицы в регионе пройден

Об этом губернатор Олег Кувшинников рассказал в ходе оперативного совещания 15 марта

90
0

Череповчанина осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 1,9 млн. рублей

Он получил три года лишения свободы условно и должен возместить причинённый вред

297
0

Прокуратура в третий раз пытается отменить оправдательный приговор вологодскому врачу-анестезиологу Алексею Смирнову

Жалоба подана в вышестоящую инстанцию, в ней указывается, что, по мнению прокуратуры, «объективность и беспристрастность суда при принятии судебных решений утрачена в силу корпоративных солидарности и интересов»

639
0

Ушел из жизни Семён Ивенский, создатель Вологодской областной картинной галереи

Ивенский стоял у истоков создания фондов Вологодской картинной галереи, рядом с ним выросла целая плеяда талантливых вологодских художников-графиков

354
0

Мужчина в форме газовика применил силу к девушке, которая пыталась выгнать его из квартиры в Вологде

«Это какая-то дикая история! Самое страшное, что бабушки верят, что это настоящая газовая служба», – рассказала NewsVo пострадавшая

1054
0

Темные улицы Вологодчины: жители деревни Ильинское не могут добиться освещения дороги к Молочному

В ответе чиновников на их обращение говорится, что в рамках содержания дороги эти работы выполнить нельзя, так как это будет «нецелевое расходование средств»

501
0

Прокурор запросил пожизненное заключение для обвиняемого в убийстве жены и ребенка в Кич-Городецком районе

Прения сторон по делу проходят в Вологодском областном суде 15 марта

736
0

101 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

134 человека выздоровели, трое умерли

362
0

Житель Кирилловского района подозревается в причинении смертельной травмы матери

Тело 71-летней потерпевшей обнаружили в деревне Косые Гряды утром 12 марта

431
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель посёлка Тоншалово ограбил пенсионерку в Череповце, чтобы вернуться домой
Более 30 медалей завоевали череповчане на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу
«Гастролёры» из Нижегородской области обокрали несколько офисов в Вологде
В правительстве Вологодской области заявили, что пик уровня безработицы в регионе пройден
Мошенники обманули жителя Шексны, который хотел продать массажную кровать
Череповчанина осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 1,9 млн. рублей
Прокуратура в третий раз пытается отменить оправдательный приговор вологодскому врачу-анестезиологу Алексею Смирнову
 
12.03.2021 [Общество]

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

1838
0
15.03.2021 [БлогоVO]

Ночное морозное Красавино. Микрорайоны «Зверинец» и «Городище»

20
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

590
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика