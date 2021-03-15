Череповчанина осудили за незаконную рубку леса с ущербом в 1,9 млн. рублей

В Череповецком районе суд огласил приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконной заготовке леса. Рубку обнаружили неподалёку от деревни Вешняки.

«В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что было спилено 141 дерево породы сосна. Ущерб, причиненный лесному фонду Вологодской области, составил более 1,9 миллионов рублей, что является особо крупным размером», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подсудимый признался, что срубил деревья, не имея разрешительных документов. После он продал лес и потратил вырученные деньги на личные нужды. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Суд постановил конфисковать заготовленную древесину и взыскал с осуждённого 1 916 000 рублей в качестве компенсации ущерба.