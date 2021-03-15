Темные улицы Вологодчины: жители деревни Ильинское не могут добиться освещения дороги к Молочному

Жители деревни Ильинское в Вологодском районе вынуждены каждый день ходить по неосвещенной дороге до Молочного. Когда они попросили дорожников починить неработающие светильники, то получили отказ. Выяснилось, что старые фонари никому не принадлежат, нужно ставить новые. В «Управлении автомобильных дорог Вологодской области» заявили, что в рамках содержания дороги эти работы выполнить нельзя, так как это будет «нецелевое расходование средств». По плану обустройство фонарей здесь возможно… после 2025 года.

— Дорога, соединяющая Молочное и Ильинское — единственный путь, по которому дети ходят в школу, сад, больницу, жители идут в магазин. Крутой овраг, отсутствие тротуара или пешеходной зоны, нет света. В абсолютной темноте, зимой, десятки детей идут в школу по проезжей части, беременные и мамы с колясками идут в больницу и сад. Полная темнота! — рассказала NewsVo жительница деревни Александра.

Фото прислано в редакцию NewsVo читателями

Примечательно, что фонари на дороге есть, просто они не работают. Более того, как следует из ответа чиновников, светильники бесхозные.

— Учреждением были направлены запросы в «Вологодские электрические сети» вологодского филиала МРСК «Северо-Запада» и администрацию Майского сельского поселения о принадлежности существующих светильников. От указанных организаций были получены ответы об отсутствии у них на балансе светильников, установленных на опорах, расположенных на участке автомобильной дороги «Молочное-Ильинское» в деревне Ильинское, таким образом, данное оборудование имеет признаки бесхозного, — говорится в полученном жителями ответе казенного учреждения Вологодской области «Управления автомобильных дорог Вологодской области» (документ имеется в распоряжении NewsVo).

В ответе также говорится, что для освещения дороги нужно разработать проект установки новых светильников. При этом в госпрограмму 2021–2025 годов по устройству освещения на дорогах области этот участок не попал.

— Учреждение внесет устройство искусственного электроосвещения на указанном участке автомобильной дороги в проект плана после 2025 года (…) Выполнение работ по строительству искусственного электроосвещения по статье «содержание сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» будет являться нецелевым расходованием финансовых средств, — говорят чиновники.

Жители искренне недоумевают по поводу сложившейся ситуации и боятся, что отсутствие освещения на дороге рано или поздно приведет к беде.