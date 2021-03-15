Житель Кирилловского района подозревается в причинении смертельной травмы матери

В Кириловском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 71-летней местной жительницы. Тело пенсионерки с телесными повреждениями обнаружили в деревне Косые Гряды утром 12 марта.

«В ходе совместных с полицией следственно-оперативных мероприятий было установлено, что накануне погибшую посещал 41-летний сын, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за насильственные и корыстные преступления. При доставлении к следователю СКР мужчина отрицал причастность к деянию, но были обнаружены предметы его одежды со следами, похожими на кровь», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчину арестовали и возбудили в его отношении уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.