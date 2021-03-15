В Череповце расторгли контракт с подрядчиком, плохо убиравшим Северный район

В Череповце с фирмой «Стройкомплекс» расторгли контракт, заключенный на уборку Северного района города. Причина — некачественное выполнение работ. С 16 марта убирать район будет муниципальное предприятие «Спецавтотранс».

«Было очень много замечаний. Они касались заужений проезжей части, неубранных тротуаров. Нарушения повторялись или не устранялись. 3 марта направили уведомление за 10 дней исправить нарушения, или контракт будет расторгнут. Спустя 10 дней ситуация та же. С 16 марта убирать Северный район начинает „Спецавтотранс“. У предприятия есть силы, возможности и ресурсы, чтобы оказывать услуги по содержанию города качественно и в срок», — цитирует официальный сайт мэрии слова замначальника департамента ЖКХ Анатолия Вересова.

Отмечается, что сумма претензий к «Стройкомплексу» за невыполненные работы превышает два миллиона рублей.