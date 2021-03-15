Суд обязал администрацию Устюжны выполнить консервацию старинной усадьбы Курбатова

Комитет по охране памятников Вологодской области через суд обязал администрацию Устюжны выполнить работы по консервации объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы Курбатова начала XIX — второй половины XIX вв. Памятник архитектуры расположен на правой набережной реки Мологи в районном центре.

В материалах дела говорится, что еще в 2018 году комитет утвердил перечень работ, который администрация, как собственник объекта, должна была выполнить. Так, например, в документе указывалось, что законсервировать памятник власти должны были в мае 2019 года, а разработать проект проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ нужно было до августа 2020 года.

Усадьба летом 2020 года. Фото Юлии Шварцберг из группы Усадьба Курбатова. Устюжна. XIX век.

— В конце августа 2020 года комитет провел проверку и выявил, что указанные работы не выполнены, поэтому обратился с гражданским иском в Устюженский районный суд. Суд пришел к выводу, что администрация г. Устюжны, располагая достаточной информацией о статусе, принадлежащего ему недвижимого имущества, о порядке и условиях содержания такого объекта, ненадлежащим образом выполняет установленные законодательством требования в области охраны объектов в части своевременного проведения работ по его сохранению. Это создает угрозу ухудшения физического состояния объекта и утраты его историко-культурной ценности, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Решением суда администрацию Устюжны обязали в течение трех месяцев с момента его вступления в силу провести работы по консервации усадьбы и разработать проект ее реставрации.

Усадьба принадлежала дворянину, купцу Николаю Курбатову. Сведений о точной дате постройки объекта нет, усадьба датируется началом XIX — второй половиной XIX вв. в учетно-охранной документации по внешнему виду. В 1996 году в усадьбе произошел пожар. Остались лишь кирпичный цокольный этаж и части деревянных стен.