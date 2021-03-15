Картины Густава Климта и Энди Уорхола представлены на выставке в Вологде

Картины Уильяма Тёрнера, Энди Уорхола, Альбрехта Дюрера, Густава Климта, Ганса Гольбейна и Джорджа Доу можно увидеть на выставке в Вологде.

Выставка «Шедевры акварели и графики австрийских, английских, германских, голландских и других западноевропейских художников XV–XX веков» открылась в Доме Корбакова. В экспозиции представлены картины из собрания одного из крупнейших коллекционеров России Алексея Егорова.

Посетить выставку можно до 25 апреля по адресу: Вологда, Октябрьская, 13, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Телефоны: (8172) 72-17-47, 72-55-76, 72-14-33,72-79-02.

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