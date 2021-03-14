Преподаватель из Вологды одержала победу в телевикторине «Своя игра»

Жанна Подоляк, заведующая кафедрой английского языка Института социальных и гуманитарных наук ВоГУ, одержала победу в телевикторине «Своя игра». Передача с участием вологжанки вышла в эфир 13 марта, это была игра из цикла «Золотая девятка».

Согласно условиям, девять игроков поочерёдно пытаются отстоять свои места в «девятке», играя против двух человек с меньшим опытом участия в игре, либо без такового. В случае поражения члена «девятки» его место занимает обыгравший его участник. Цикл завершается финалом, в котором участвуют три игрока с наивысшими результатами.

Соперниками Жанны стали адвокат из Санкт-Петербурга Роман Павлов и переводчик из Перми Денис Захаров. Играя в статусе менее опытного участника, вологжанка смогла одержать победу, набрав более 20 тысяч очков.