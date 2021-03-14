Успешный гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: удача в бизнесе ждет три знака, два ждет карьерный рост

14.03.2021 [Общество]

На этой неделе достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Просто не откладывайте свои дела в долгий ящик, и вы сами удивитесь, насколько быстро они сдвинутся с мертвой точки. Возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

ОВЕН (21.03-20.04)

Вас всегда отличало упорство и настойчивость в достижении цели, поэтому сейчас не время опускать руки, даже если вы устали. Поверьте: совсем немного усилий, и вы окажетесь на вершине успеха. Возможна неожиданная помощь со стороны влиятельных лиц.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Займитесь налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между вами остались нерешенные вопросы, лучше поднять эту щекотливую тему именно сейчас. Поговорив откровенно, вы не только избавитесь от негатива, но и придете к взаимопониманию.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ваша общительность и умение расположить к себе собеседника вызывают и восхищение, и зависть. Но сейчас тот момент, когда гораздо выгоднее и эффективнее слушать, чем говорить. Учтите это при ведении важных переговоров и у вас все получится.

РАК (22.06-22.07)

Ситуация складывается таким образом, что вам придется делать выбор. Самое главное — взвесить все плюсы и минусы, чтобы принять верное решение. Прислушайтесь к своей интуиции, не отказывайтесь от советов человека, которому вы доверяете.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Удачное время, чтобы навести порядок. Причем это касается и хаоса в деловых бумагах, и сложных моментов в вашей личной жизни. Вам удастся все разложить по полочкам, выстроить линию поведения, спланировать работу — и спокойно со всем разобраться.

ДЕВА (24.08-22.09)

Неделя идеально подходит практически для любых амбициозных проектов. Смелость города берет, и вам удастся доказать это своим примером, ведь  решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса, принесут вам успех и заслуженное признание.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Отличный период, когда вам удастся без особого труда разобраться с проблемой, над решением которой вы бились довольно длительное время. Точный анализ, быстрота мышления, интуиция, помощь покровителей — фортуна на вашей стороне, не упустите этот шанс.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Вы будете схватывать все буквально на лету. Ваш мозг работает быстро и четко, помогая ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям и генерировать собственные. Грех не воспользоваться таким удачным моментом.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Звезды советуют заняться ведением вашей личной бухгалтерии. Вы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет вас к этому подталкивать. С одной стороны, можно упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато вы точно избежите ненужных трат и возможных потерь.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Вы настроены работать с полной самоотдачей, ведь главным для вас будет работа на результат. Такое искреннее усердие обязательно привлечет внимание руководства и со временем обернется для вас щедрой премией или повышением по службе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Вы будете демонстрировать отличное умение работать с информацией. При необходимости вы способны виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому вы сумеете произвести нужное впечатление на нужных людей.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Хороший период для осуществления важных проектов. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Вас ждет поддержка с неожиданной стороны, возможна материальная помощь со стороны друзей или родственников.

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