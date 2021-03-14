Житель Вологды в состоянии наркотического опьянения устроил скандал в больнице

Росгвардейцам пришлось выезжать в одно из зданий больницы на Пошехонском шоссе в Вологде. На пульт дежурного обратились медики и рассказали, что в фойе зашел неизвестный, стал вести себя неадекватно, пристает к посетителям и мешает работе персонала.

- Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и установили его личность. Вологжанин 1986 г. р. не смог ничего внятно сказать, совершая хаотичные непредсказуемые действия. Медицинские работники уточнили, что у гражданина имеются все признаки наркотического опьянения. Сотрудники вневедомственной охраны передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

В отношении вологжанина составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).