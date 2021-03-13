Мэрия Череповца через суд обязала подрядчика по гарантии отремонтировать въезд на Октябрьский мост

Мэрия Череповца через суд обязала подрядчика по гарантии отремонтировать дорогу на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Раахе. Добровольно фирма «Стройгрупп» отказывалась это делать.

— Не прошло и четырех из пяти гарантийных лет с тех пор, как был реконструирован перекресток. Прошлой весной наши горожане заметили, что асфальт здесь стал разрушаться. При этом гарантия на работы еще не истекла. Претензия и требования о замене асфальта на этом участке были незамедлительно направлены подрядчику — компании «Стройгрупп». Ремонтировать дорогу за счет бюджетных средств мы не имели права, так как это нецелевое расходование средств. «Стройгрупп» перекладывать асфальт в рамках гарантийных обязательств отказался, поэтому мы обратились в суд, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.