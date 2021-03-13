Суд признал незаконной реконструкцию торгового павильона, испортившую вид на монастырь в Великом Устюге

Реконструкцию здания торгового павильона возле Михаила-Архангельского монастыря в Великом Устюге признали незаконной. Суд посчитал, что в результате проведенных работ ухудшился обзор объекта культурного наследия.

— Собственник торгового павильона «Шайба», расположенного в пределах охранной зоны монастыря (г. Великий Устюг), в нарушение согласованной проектной документации увеличил параметры реконструируемого павильона, в результате чего общая площадь здания завышена на 43,6 квадратных метров, а высота конька крыши — на 2,5 метра, что всего на 0,35 метра ниже крыши церкви, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Несоответствие реконструированного объекта проекту, а также факт нарушения самовольной реконструкцией требований законодательства об объектах культурного наследия был подтвержден остановлением Великоустюгского районного суда от 13 марта 2019 года. Собственник павильона не представил доказательств того, что получал разрешение на проведение работ.

В итоге арбитражный суд по иску комитета по охране памятников Вологодской области обязал предпринимателя привести здание в соответствие проекту.