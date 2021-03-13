Вологодский футбольный клуб «Ровесник» вышел в 1/4 финала всероссийских соревнований

МФК «Ровесник» вышел в 1/4 финала «Оргхим - Первенства России по мини-футболу» среди юношей до 18 лет.

На групповом этапе, игры которого прошли в Нижегородской области с 10 по 12 марта, вологжане в решающем матче одержали победу над МФК «Тюмень U18» со счетом 9:2. Также на счету вологжан одна ничья, против сверстников из СШОР Щёлково (1:1) и одно поражение (1:9)в матче с «Сибиряком - СШ Триумф».

Теперь «Ровесник» сыграет в четвертьфинале. Соперник вологжан на этой стадии турнира будет известен позднее.