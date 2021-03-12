Пьяный вологжанин угрожал таксисту предметом, похожим на пистолет

В Вологде полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Потерпевший рассказал, что ему поступил заказ забрать пассажира с улицы Элеваторной.

«Сев в машину, пассажир достал предмет, похожий на пистолет, и начал угрожать, требуя дать ему 300 рублей. На светофоре водителю удалось выскочить из машины и убежать», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанным оказался ранее судимый мужчина, недавно переехавший в Вологду из Архангельской области. Он рассказал, что нашёл предмет, похожий на пистолет, на улице.

«Вызвав такси, он стал угрожать водителю в надежде не только бесплатно доехать до места назначения, но и немного заработать», — также говорится в сообщении пресс-службы

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Его поместили под домашний арест.