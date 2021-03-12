В амбулатории Ботово Череповецкого района образовались огромные очереди из-за профосмотров

В поселке Ботово жители сообщили об очередях на медосмотр детей. По словам очевидцев, в таких условиях соблюдать социальное дистанцирование было невозможно.

«В стране как они говорят короновирус. Согнали весь посёлок с детьми в больницу - браво, что тут можно ещё сказать», - написал подписчик в группы Череповецкий район.Live. К посту приложена фотография, где видна толпа людей в ожидании врача.

Департамент здравоохранения Вологодской области ответил, что в Ботовской амбулатории таким образом проходит профосмотр школьников и дошкольников.

«Здравствуйте. В Ботовской амбулатории сегодня проводится профосмотр дошкольников и школьников. Состояние здоровья детей оценивают специалисты Череповецкой горбольницы. Напомним, профосмотры детей в регионе разрешены с 1 февраля 2021 года. Взрослые люди на фото - это многочисленные родные, которые приходят вместе с детьми. Медицинские работники очень просят сопровождать ребенка одному законному представителю, а также соблюдать дистанцию и быть в масках», - так прокомментировали ситуацию в департаменте с официального аккаунта.

В ответ на это жители пишут, что, в основном, каждый ребенок был с одним сопровождающим, и в будущем им бы хотелось, чтобы детей приглашали на осмотр группами.