В ближайшие выходные в Вологде ожидается слабая метель и мокрый снег

По данным Вологодского областного гидрометцентра, 13 и 14 марта в Вологде ожидаются осадки: в субботу возможна слабая метель, в воскресенье мокрый снег и снег с дождём. Ветер южный с порывами до 13-14 м/с. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Температура воздуха в субботу днём -2-4, в воскресенье до +2 градусов.