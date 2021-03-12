В Череповце задержали мужчину, который стоял и смотрел в одну точку

В Череповце полицейские задержали 27-летнего мужчину, который странно себя вёл.

«Неизвестный стоял неподвижно и смотрел в одну точку, а увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

При досмотре у него нашли свёрток с синтетическим наркотиком общей массой 1,37 грамма. Он признался, что употребил вещество и купил его в интернете.

За незаконное приобретение и хранение наркотика ему грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.