Суд оштрафовал кичменжанина на 300 рублей за устроенный дома дебош

12.03.2021 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд привлёк 35-летнего местного жителя к административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство.

«Как установил суд, 23 декабря 2020 года около 22.00 мужчина, вернувшись домой из с. Верхняя Ентала Кичменгско-Городецкого района, где выпивал с друзьями, устроил скандал из-за того, что от него ушла девушка. Он кричал, обзывался, выражался в адрес матери нецензурными словами, разбил свой телевизор, зеркало, оборвал электропроводку», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ему назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: дебошир, скандал, штраф

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