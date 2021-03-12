Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии

12 марта сторона обвинения озвучила наказание, которого, по ее мнению, заслуживают фигуранты дела о мошенничестве при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе в Вологде.

Так, прокурор запросил у судьи для экс-замглавы Вологды Алексея Осокина восемь лет лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей, для еще одного экс-заместителя главы, Антона Мусихина, - семь лет лишения свободы со штрафом в 700 тысяч рублей. Бывшего гендиректора «Вологдагорводоканала» Александра Присяжного прокурор тоже просит отправить в колонию на семь лет и оштрафовать на 700 тысяч рублей. Анатолия Бутусова, фирма которого ("СК "Север") выполняла по контракту часть работ, прокурор предлагает лишить свободы на шесть лет и оштрафовать на 750 тысяч рублей. Для Игоря Ивонина, занимавшего должность консультанта по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды, обвинение запросило пять лет лишения свободы и штраф в 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Прения сторон по делу продолжатся 15 марта.

Как ранее сообщал NewsVo, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Анатолия Бутусова, фирма которого ("СК "Север") выполняла по контракту часть работ, спустя год после окончания строительства, в 2017 году, внезапно обвинили в мошенничестве. На скамье подсудимых, кроме Бутусова, также оказались бывшие заместители главы города Алексей Осокин и Антон Мусихин, консультант по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорь Ивонин, бывший гендиректор «Вологдагорводоканала» Александр Присяжный. Прокуратура обвиняет их в том, что они, действуя якобы по предварительному сговору, похитили более 100 млн рублей.

Анатолий Бутусов с адвокатом также указывают на юридические нарушения в обвинении бывших чиновников горадминистрации:

- Есть пленум верховного суда, там четко сказано, что за одни и те же действия должностное лицо не может одновременно привлекаться по мошенничеству и за превышение должностных полномочий. Одно из двух.

Отметим, что если первоначально областное УМВД сообщало о хищении 100 млн рублей из городского бюджета, то теперь "источник" поменялся - речь идет и о городском, и об областном бюджетах.

Добавим, что Антон Мусихин теперь работает заместителем гендиректора строительной фирмы ЗАО «Горстройзаказчик», Алексей Осокин — заместителем гендиректора ООО «Стройсила», Александр Ивонин — инженером ООО «Дорсервис», а Александр Присяжный сказал на первом заседании в суде, что он не работает.