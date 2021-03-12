Череповчанин пытался оплатить «коммуналку» на мошенническом сайте

Семейная пара из Череповца пострадала от действий мошенников. Мужчина пытался оплатить коммунальные услуги на сайте банка, в котором у его супруги открыт счёт, но в процессе произошёл сбой.

«Череповчанин вновь попробовал оплатить необходимые услуги, для этого в поисковой строке браузера набрал необходимый ему банк и перешел на страницу по первой ссылке. У мужчины не возникло никаких подозрений, т. к. при входе в личный кабинет система банка „поприветствовала“ пользователя по имени и отчеству. Но войти в личный кабинет у заявителя так и не получилось, из-за сбоя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Потерпевший сказал жене, что у него не получилось оплатить услуги. Тогда она зашла в личный кабинет через приложение на телефоне и увидела, что с её счёта списали 98,5 тысяч рублей. Полицейские установили, что сайт, на котором мужчина вводил личные данные во второй раз, оказался страницей мошенников. Возбуждено уголовное дело.