Устюжанин повздорил с подростком из-за громкой музыки и шесть раз ударил его ножом

12.03.2021 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнего подростка. Подсудимый шесть раз ударил потерпевшего ножом по телу и конечностям. Инцидент произошёл в посёлке Кузино в ночь на 18 июля 2020 года.

«По версии потерпевшего, той ночью, когда они с друзьями слушали музыку в машине, пришел подсудимый, молча забрал магнитолу и велел всем убраться в течение 10 минут. Подсудимый пошел домой, а они втроем проследовали за ним. Он просил отдать магнитолу, на что тот сказал, что отдаст на следующий день. Затем подсудимый взял из своей машины биту, он оторвал от мостков доску, чтобы защищаться. Подсудимый ударил битой, он подставил доску, от удара бита разлетелась. Подсудимый кинул в него магнитолу, но попал в поленницу. Затем подсудимый взял палку, он стал пятиться, упал. Подсудимый кинул палку ему в ногу. Он хотел ответить, но подсудимый убежал в подъезд, закрыл дверь. Он два раза кинул палку в дверь подъезда, обозвал подсудимого. Тот выглянул из подъезда и сказал: „Слабо решить конфликт без палок?“ Он выкинул палку, подсудимый побежал на него с ножом. Он запнулся, упал, подсудимый ударил его», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемый же показал, что не забирал магнитолу из машины. По его словам, пострадавший сам его спровоцировал, и он хотел его успокоить. После инцидента он позвонил в полицию и выдал нож.

Суд назначил ему наказание в виде одного года колонии общего режима и взыскал с него 55 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: напал с ножом, громкая музыка, подросток, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Евгений Журин: «Виталий не пьёт уже несколько лет, но порой мне кажется, что лучше бы пил»
«Огонь распространился очень быстро! Пластиковые потолки стали как пластиковый дождь!»
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Грязовецком районе
В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери
Квалифицированные мигранты не хотят ехать работать в Вологду и Череповец
Полиция Вологды разыскивает мужчину, который похитил деньги с банковской карты
Заммэра Вологды Вадим Цепа покидает свой пост
Мэр Вологды заявил, что в бюджете нет денег, чтобы чистить от снега все улицы города
Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку
В ночь на 10 марта в Вологде был побит температурный рекорд 1955 года

Последние новости

Пьяный вологжанин угрожал таксисту предметом, похожим на пистолет

Задержавшим его полицейским он сказал, что хотел бесплатно доехать и немного заработать

246
0

В амбулатории Ботово Череповецкого района образовались огромные очереди из-за профосмотров

Очевидцы сообщают о нарушении противоэпидемиологических мер

230
0

В ближайшие выходные в Вологде ожидается слабая метель и мокрый снег

На дорогах местами гололедица, снежный накат

345
0

В Череповце задержали мужчину, который стоял и смотрел в одну точку

При досмотре у него нашли наркотики

414
0

Суд оштрафовал кичменжанина на 300 рублей за устроенный дома дебош

Он расстроился из-за ухода девушки, накричал на мать, разбил телевизор и оборвал электропроводку

318
0

Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии

Наиболее строгого наказания, по мнению обвинения, заслуживает Алексей Осокин

803
0

Жительница Великого Устюга поссорилась с сожителем и подожгла квартиру

Огонь быстро потушили. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

339
0

Череповчанин пытался оплатить «коммуналку» на мошенническом сайте

Получив доступ к личным данным, злоумышленники списали со счёта его супруги 98 тысяч рублей

339
0

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

Они уже неоднократно направляли в полицию заявления с просьбой возбудить дело о мошенничестве при получении фирмой кредитов в «Вологдабанке», но правоохранители признаков преступления не видят

743
0

Объявление о наборе детей на занятия «Спортивный танец на пилоне» вызвало недоумение у вологжан

Некоторые родители считают, что «такие танцы» детям не нужны. Хотя в России существует «Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики» и дети принимают участие в соревнованиях.

461
0

Пьяный вологжанин устроил скандал в поликлинике из-за отказа врача принять его

Инцидент произошёл вечером 11 марта

481
0

«Лучшим врачом года» в Вологодской области признали эпидемиолога Елену Кочневу

Она работает в Центре по профилактике инфекционных заболеваний

317
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пьяный вологжанин угрожал таксисту предметом, похожим на пистолет
В амбулатории Ботово Череповецкого района образовались огромные очереди из-за профосмотров
В ближайшие выходные в Вологде ожидается слабая метель и мокрый снег
В Череповце задержали мужчину, который стоял и смотрел в одну точку
Суд оштрафовал кичменжанина на 300 рублей за устроенный дома дебош
Прокурор запросил для фигурантов дела о мошенничестве при строительстве развязки в Вологде от 5 до 8 лет колонии
Жительница Великого Устюга поссорилась с сожителем и подожгла квартиру
 
12.03.2021 [Общество]

Обвиняемые в хищении автобусов вологодского «ТрансОйла» уверены, что их подставили, и просят возбудить другое уголовное дело

743
0
12.03.2021 [БлогоVO]

Урочище Горшково, Вологодская область, часовня Иоанна Богослова (1847 г.) 

183
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

312
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика