Устюжанин повздорил с подростком из-за громкой музыки и шесть раз ударил его ножом

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 17-летнего подростка. Подсудимый шесть раз ударил потерпевшего ножом по телу и конечностям. Инцидент произошёл в посёлке Кузино в ночь на 18 июля 2020 года.

«По версии потерпевшего, той ночью, когда они с друзьями слушали музыку в машине, пришел подсудимый, молча забрал магнитолу и велел всем убраться в течение 10 минут. Подсудимый пошел домой, а они втроем проследовали за ним. Он просил отдать магнитолу, на что тот сказал, что отдаст на следующий день. Затем подсудимый взял из своей машины биту, он оторвал от мостков доску, чтобы защищаться. Подсудимый ударил битой, он подставил доску, от удара бита разлетелась. Подсудимый кинул в него магнитолу, но попал в поленницу. Затем подсудимый взял палку, он стал пятиться, упал. Подсудимый кинул палку ему в ногу. Он хотел ответить, но подсудимый убежал в подъезд, закрыл дверь. Он два раза кинул палку в дверь подъезда, обозвал подсудимого. Тот выглянул из подъезда и сказал: „Слабо решить конфликт без палок?“ Он выкинул палку, подсудимый побежал на него с ножом. Он запнулся, упал, подсудимый ударил его», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемый же показал, что не забирал магнитолу из машины. По его словам, пострадавший сам его спровоцировал, и он хотел его успокоить. После инцидента он позвонил в полицию и выдал нож.

Суд назначил ему наказание в виде одного года колонии общего режима и взыскал с него 55 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.