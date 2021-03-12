В Вологде управляющие компании начали пристегивать баки для мусора к площадке цепями

12.03.2021 [Общество]

В Вологде одна из управляющих компаний цепями пристегнула к контейнерной площадке мусорные баки. Фотографии прислали в редакцию NewsVo читатели.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе перевозчик ТКО — ООО «ТЭС» — начал забирать принадлежащие ему контейнеры с мусорных площадок. Перевозчик заявил, что управляющие компании бесплатно пользовались его имуществом почти два года, а теперь он их убирает, чтобы не тратить деньги на их содержание. 

«Все управляющие компании мы предупредили заранее о том, что уберем свои новые контейнеры, чтобы они не разрушались и мы не несли убытки из-за их содержания. Особенно часто контейнеры страдают в дни новогодних праздников. В то же время мы решили не убирать контейнеры совсем, а заменить их на другие. Отмечу, что за прошедшие два года некоторые УК уже приобрели свои контейнеры, их можно увидеть на площадках с промаркированными табличками», — пояснил новостному сайту городской администрации заместитель директора ООО «ТЭС» Михаил Павлычев.

В городской администрации поддержали позицию перевозчика, заявив, что, согласно решению апелляционного суда от 11 февраля 2020 года,  управляющая компания либо иная организация, которая занимается управлением жилого дома, должна устанавливать мусорные баки на контейнерных площадках. 

Тем УК, у которых перевозчики заберут свои контейнеры, предлагают либо купить новые (цена одного — около 20 тысяч рублей), либо взять их в аренду у «Аквалайна». Регоператор готов предоставлять баки в аренду за 1 рубль 20 копеек в год.

— В прокуратуру областную уже написана жалоба с нашей стороны. Потому что если я сейчас потрачу деньги и куплю, либо возьму в аренду контейнер, получается, я нарушаю предостережение прокуратуры, которое никоим образом не отменено. Сейчас власти ссылаются на решение суда о том, что «Аквалайн» не обязан <ред. - покупать контейнеры>. Но ведь и мы не обязаны. Во всех домах люди проголосовали за прямые расчеты. Вот сейчас в этом доме люди не знают, куда выкидывать мусор, потому что нет контейнера. Между тем, квитанции за месяц придут, и ведь никто никаких перерасчетов им не обещает. По поводу аренды. 1 рубль 20 копеек — это аренда сейчас. Не факт, что через неделю она не станет 120. И ремонтировать контейнер в течение года тоже нужно! Пока перевозчик не начнет беречь свои контейнеры, порядка здесь не будет, — уверен директор УК «Союз». 

Свою позицию по этому поводу высказали и в «Вологодской ассоциации управляющих компаний»

— Попытки переложить на людей дополнительные расходы продолжаются и региональным оператором и Администрацией и даже Прокуратурой города, которая на удивление «закрывает глаза» на Федеральное законодательство, обязывающее Аквалайн покупать контейнеры, и обосновывает свою позицию использовав лишь одно предложение из решения суда в рамках одного судебного дела. Между тем в соседнем городе Ярославль жильцы домов и УК таких проблем не знают. Контейнеры покупает, меняет и содержит регоператор. И тариф у них ниже, чем у нас, на удивление, — говорится в публикации в группе ассоциации. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019 году прокуратура Вологды выдала "Аквалайну" предписание, в котором потребовала обеспечить необходимым количеством контейнеров (бункеров) мусорные площадки в городе. «Аквалайн» с предписанием не согласился и решил обжаловать его в  Арбитражном суде Вологодской области. В иске говорилось, что регоператор не несет ответственность за создание и содержание площадок накопления твердых бытовых отходов, это относится к полномочиям органов местного самоуправления.  Кроме того, фирма указала, что в единый тариф регионального оператора на 2019 год расходы на приобретение контейнеров для накопления ТКО не были включены.

Суд установил, что законодательство не предусматривает безусловной обязанности органов местного самоуправления по покупке и установке контейнеров. Бремя приобретения контейнеров может быть возложено на собственников помещений в многоквартирном доме, но только при условии включения этого имущества в состав общего имущества. В то же время действующим законодательством предусмотрены расходы регоператора  на приобретение и содержание контейнеров на обслуживаемой территории.

Суд посчитал, что региональный оператор обязан устанавливать контейнеры. Если же их установка невозможна, то «Аквалайн» обязан изменить способ складирования и вывоз ТКО, не допуская нарушений санитарного законодательства.

— Законодательством также предусмотрен механизм компенсации региональному оператору понесенных экономически обоснованных расходов, в том числе на приобретение контейнеров, не учтенных при установлении тарифа, в следующем периоде регулирования, — сообщала пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге 16 августа 2019 года суд отказал в иске «Аквалайну». Регоператор подал жалобу в вышестоящую инстанцию, однако постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2019 года решение Арбитражного суда Вологодской области оставлено в силе. Была подана жалоба в Арбитражный суд Северо-Западного федерального округа. В его постановлении от 11 февраля 2020 года говорится, что "вывод судов о наличии у Общества обязанности приобретать и устанавливать контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов является ошибочным", а в силу подпункта 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, обязанность обеспечить, в частности, установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, возложена на организацию по обслуживанию жилищного фонда.

 

Тэги: вывоз мусора

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