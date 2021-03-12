Контрактника, который оскорбил полицейского в Шекснинском районе, оштрафовали на 25 тысяч рублей

20-летнего молодого человека, который проходит службу по контракту в войсковой части Петрозаводска, оштрафовали за оскорбление полицейского в Вологодской области. Инцидент произошел 30 декабря прошлого года в деревне Нифантово Шекснинского района. Пьяный контрактник, будучи недоволен действиями сержанта, нецензурно оскорбил его.

— Подсудимый свою вину признал полностью. По его словам, он был пьян и увидел, что сотрудники полиции сопровождают его знакомого к служебному автомобилю. Желая воспрепятствовать этому, он сначала попытался договориться с ними но, получив отказ, в присутствии своих знакомых в нецензурной форме оскорбил сержанта полиции, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Вологодский гарнизонный военный суд признал контрактника виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему наказание в виде штрафа в 25 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский гарнизонный военный суд на 100 тысяч рублей оштрафовал бывшего военнослужащего, проходившего службу по контракту, за то, что он порвал куртку омоновцу в Череповце.