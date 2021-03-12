В Череповце монтажник из Хакасии взял в кредит 1,6 млн рублей и перевел их мошенникам

В Череповце монтажник, приехавший в служебную командировку из Хакасии, стал жертвой дистанционного мошенничества.

63-летнему мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками одного из банков. Мошенники сообщили о подозрительной операции на счету абаканца и необходимости «закрыть рейтинг».

— Злоумышленники услышали в ответ, что мужчина собирается в банк за получением кредита для частичного погашения ипотеки. Во время всей процедуры посетитель кредитной организации был на связи с преступниками. Получив 800 тысяч рублей, гость города металлургов перевел их на несколько номеров банковских карт, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На следующий день мошенники вновь позвонили монтажнику и сообщили, что вчера процедура не была завершена, нужно совершить еще несколько переводов. Хакасец отправился в другой банк и взял под процент еще 800 тысяч рублей. Эти деньги он тоже выслал злоумышленникам. После этого «из банка» ему звонить перестали и не выходили на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.