На градсовете в Чагодощенском районе опять пообещали построить амбулаторию в Сазоново

Модульную амбулаторию пообещали построить в поселке Сазоново Чагодощенского района. Такое решение было озвучено по итогам градсовета, проведенного в райцентре губернатором 11 марта.

— Развитие здравоохранения — одна из сложных сфер, которые волнуют жителей. Было запланировано выделение 2 млн рублей на ремонт, реконструкцию, закупку оборудования, но, по инициативе главного врача Вологодской областной больницы № 2 в Череповце, Пулина Андрея Геннадьевича, который сегодня присутствовал, он курирует западные районы Вологодской области, было принято решение выделить более 40 млн рублей на закупку современного оборудования: это Сазоновская амбулатория, это новое медицинское оборудование, в том числе оборудование для раннего выявления онкологии, закупка нового автомобиля, — рассказал журналистам Олег Кувшинников.

Андрей Пулин, слова которого приводит пресс-служба губернатора, на градсовете говорил о том, что из-за невозможности пройти лечение в Чагоде местные жители ездят в областную больницу в Череповец.

— Ежедневно пациенты из Чагодощенского района вместо того, чтобы пройти лечение у себя в Чагоде, приезжают в областную больницу в Череповец, тратят деньги и время. Областная больница не заменит всего здравоохранения Чагодощенского района, поэтому надо развивать Центральную районную больницу. Необходимо приобрести маммограф, чтобы улучшить диагностику онкологической патологии. Необходимо немедленно строить врачебную амбулаторию в посёлке Сазоново, жители ждать не могут. Ну, и необходимо приобрести санитарный автомобиль, чтобы доставлять узких специалистов из ЦРБ в отдалённые деревни района и наоборот, забирать пациентов на лечение в ЦРБ и в областную больницу в Череповец, — убежден Пулин.

В итоге принято решение до конца 2021 года провести капитальный ремонт помещений в Чагодощенской ЦРБ, приобрести медицинское оборудование и необходимый транспорт, а также закупить и установить модульную конструкцию амбулатории в Сазоново.

Ранее NewsVo сообщал, что о новой амбулатории говорили еще в 2019 году. В «Сазоновской участковой больнице», которая обслуживает весь поселок, работают 17 специалистов, в том числе три врача и два стоматолога. Больничный городок состоит из трех корпусов и четырех вспомогательных построек, большинство из которых возведены еще в начале прошлого века. За годы эксплуатации здания сильно обветшали и в настоящий момент частично уже не используются по прямому назначению.

По словам заведующей медучреждением Лидии Береговой, поселку остро необходимо новое здание больницы, которое могло бы объединить под одной крышей всех специалистов, сократив затраты на содержание городка и сделав посещение врачей пациентами более удобным.