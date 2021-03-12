На конкурсе «Юный правозащитник» в Вологодской области победила работа о члене Верховного уголовного суда по делу декабристов

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юный правозащитник – 2021» завершился в Вологодской области.

Всего на этот конкурс прислали свои работы шестеро ребят, все они – дети сотрудников Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, сообщает пресс-служба ведомства. Победители определялись в трех возрастных категориях: 11-13 лет, 14-15 лет и 16-18 лет.

Так, например, сообщается, что в младшей возрастной категории победителем стал Тимофей Кравченко, сын судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по Великоустюгскому району с работой «История детского движения в России».

А в старшей победу одержала Анжелика Курбаналиева, дочь младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов по городу Вологде. Тема её работы «Генерал от инфантерии граф Евграф Федорович Комаровский – первый командующий внутренней стражей Российской империи».

Евграф Комаровский был известен в том числе и тем, что в 1826 году был назначен членом Верховного уголовного суда по делу декабристов. Суд по делу декабристов был беспрецедентным для России по масштабу тайный политический судебный процесс. К следствию были привлечены 579 человек. Суд приговорил: на смертную казнь — пятерых четвертованием, 31 — отсечением головы, 17 — к политической смерти, 16 — к пожизненной ссылке на каторжные работы, 5 — к ссылке на каторжные работы на 10 лет, 15 — к ссылке на каторжные работы на 6 лет, 15 — к ссылке на поселение, 3 — к лишению чинов, дворянства и к ссылке в Сибирь, 1 — к лишению чинов и дворянства и разжалованию в солдаты до выслуги, 8 — к лишению чинов с разжалованием в солдаты с выслугой.

– Ежегодный Всероссийской конкурс «Юный правозащитник» направлен на патриотическое воспитание, активизацию профессиональной ориентации молодежи и становление профессиональных династий в ФССП России. Кроме того, организаторы конкурса стремятся к формированию в сознании молодежи устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах и гражданском обществе, – сообщает в пресс-релизе Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.