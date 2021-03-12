В 2021 году в Вологодской области продолжится ремонт дороги Тотьма — Никольск. По данным пресс-службы областного правительства, к октябрю планируется привести в порядок 92 километра трассы в границах Бабушкинского района.

«Принимая во внимание достаточно большую протяженность дороги, а это более 200 км, было принято решение выполнять ремонт поэтапно, начиная с 2019 года, — напомнил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. — Так, в 2019 году по национальному проекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ был начат ремонт дорожного полотна в границах Бабушкинского района на участке с 11 по 14 км».

В 2020 году было заключено два двухгодичных государственных контракта на продолжение ремонта в границах Бабушкинского района на участке с 14 по 140 км с двумя подрядными организациями: «Дорожное эксплуатационное предприятие № 184» и ПАО «Вологодавтодор». В 2020 году ремонт дороги был продолжен уже на участке с 14 по 49 км.

Чиновники отмечают, что, помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия, укрепления обочин, восстанавливаются посадочные площадки, наносится новая разметка. Полосу отвода очищают от кустарников, восстанавливаются водоотводные канавы.