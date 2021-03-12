В Вологде осудили акушеров-гинекологов, по вине которых ребенок умер в утробе матери

В Вологде суд огласил приговор двум акушерам-гинекологам, обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью пациенток вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

— Установлено, что беременной женщине, поступившей в родильный дом в конце июля 2018 года на 37-й неделе беременности, лечащим врачом, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, назначена, а другим врачом проведена противопоказанная ей медицинская операция. После операции лечащим врачом не обеспечено надлежащее наблюдение за пациенткой, своевременно не выполнено кесарево сечение, вследствие чего наступила антенатальная гибель плода, в связи с чем пациентке причинен тяжкий вред здоровью, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Каждому из осужденных было назначено наказание в виде года ограничения свободы. Кроме того, им на полтора года запретили заниматься деятельностью, связанной с оказанием медпомощи жителям. Из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности оба врача от отбывания наказания в итоге были освобождены.

В ходе следствия также выяснилось, что один из подсудимых в марте 2019 года, находясь в помещении этого же родильного дома, ненадлежащим образом принял роды у потерпевшей, не произведя своевременную и правильную диагностику патологического разрыва тканей. Это повлекло тяжкий вред здоровью пациентки. За это преступление медику было назначено наказание в виде ограничение свободы на год, врачебной деятельностью ему запретили заниматься в течение полутора лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.