Житель Великоустюгского района украл металл с чужого дачного участка

В Великоустюгском районе полицейские задержали подозреваемого в краже. Потерпевший — 31-летний житель деревни Морозовица — рассказал, что от его гаража пропали заготовки для токарных работ и другие металлические детали.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению может причастен владелец автомашины Лада Приора, которая недавно проезжала в деревне. Транспортное средство было объявлено в розыск», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный, которым оказался 19-летний молодой человек, сознался в преступлении. Он рассказал, что катался по деревне и решился на кражу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.