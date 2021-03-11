Вологжанин продал машину, за которую не рассчитался с предыдущим владельцем

Полицейские задержали 38-летнего вологжанина, подозреваемого в мошенничестве. Потерпевшая — жительница Шекснинского района — рассказала, что он собирался купить её автомобиль «Киа Рио». Подозреваемый забрал машину и написал, расписку в которой обязался отдать ей 120 тысяч рублей. Не получив деньги в установленный срок, женщина написала заявление в полицию.

«Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Задержанный пояснил, что автомобиль перепродал, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Машину вернули владельцу.