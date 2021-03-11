При разборе завалов на месте пожара в поселке Суда обнаружено тело мужчины

Тело 52-летнего мужчины обнаружено при разборе завалов на месте сгоревшего в поселке Суда многоквартирного дома. Известно, что погибший жил в квартире, с которой начался пожар.

Как ранее сообщал NewsVo, вечером 10 марта произошел пожар в восьмиквартирном жилом доме на улице Садовой в поселке Суда Череповецкого района. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пламя полностью уничтожило постройку. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем со стороны одного из жильцов дома.