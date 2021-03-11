В Вологде будут судить «целительницу», похитившую полмиллиона рублей

Жительница Вологды в больнице познакомилась с «целительницей» и отдала ей за обряды по снятию порчи почти полмиллиона рублей. Злоумышленницу вычислили, ей оказалась 61-летняя женщина.

Как выяснили следователи, в 2019 году обвиняемая и потерпевшая в одно и то же время проходили лечение в медучреждении. Убедив потерпевшую в том, что на ней порча, мошенница предложила последней свои услуги по снятию порчи, пояснив что обладает наследственными сверхъестественными способностями. Поверив ей, женщина начала передавать деньги различными суммами за предоставление услуг по исцелению.

— Услуги заключались как в предоставлении потерпевшей заговоренной воды и специально предоставленных средств гигиены, а также прохождение определенных обрядов. Так, например, находясь на территории лечебного учреждения мошенница предложила потерпевшей пройти обряд исцеления, который заключался в том, что женщина ложилась на кушетку в ванной комнате, а обвиняемая выкладывала на потерпевшую, предварительно смоченные в воде, денежные купюры, которые после выписки из больницы они совместно сожгли, — сообщает прокуратура Вологды.

Всего потерпевшая таким образом лишилась порядка 490 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в настоящий момент его материалы переданы в суд.