В Череповце начат сбор вещей для жильцов сгоревшего в Суде дома

Благотворительный фонд «Мечтатели» в своей группе в соцсети объявил о сборе вещей в помощь погорельцам из поселка Суда. Там пламя уничтожило многоквартирный жилой дом.

Крова и вещей лишились 16 человек. Требуется одежда и обувь для детей и взрослых, размеры есть в группе фонда в соцсети. Кроме того, требуются канцелярские товары, предметы личной гигиены, предметы первой необходимости, постельное белье, мебель. Вещи можно приносить в Череповце по адресу Октябрьский проспект, д. 91 (фонд «Мечтатели») по будням с 10 до 18 часов.

Как ранее сообщал NewsVo, вечером 10 марта произошел пожар в восьмиквартирном жилом доме на улице Садовой в поселке Суда. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пламя полностью уничтожило постройку. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем со стороны одного из жильцов дома.