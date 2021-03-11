Машину «скорой помощи» и трех медиков слепили из снега осужденные колонии в Шексне

11.03.2021 [Общество]
Машину «скорой помощи» и трех медиков слепили из снега осужденные колонии в Шексне

В исправительной колонии № 17 в Шексне подвели итоги конкурса снежных скульптур. На суд жюри были представлены работы на разную тематику. 

— Для исполнения снежных шедевров осужденные выбрали наиболее актуальные на сегодняшний день темы, отметив, что 2021 год является календарным годом быка, а согласно Указу Президента — Годом науки и технологий. Снежные фигуры были посвящены 60-летию первого полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина, 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, исследованию российскими космонавтами поверхности красной планеты, — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Однако выиграла конкурс скульптура, посвященная борьбе врачей с коронавирусом. 

Ранее NewsVo сообщал, что в рамках конкурса  следственном изоляторе № 3 в Череповце появились трактор, танк, бык, ВАЗ «Копейка», грузовой самосвал «БелАЗ», глобус и локомотив, груженный углем — всё из снега. Осужденные колонии № 4 в Соколе изобразили на плацу танковое сражение: Т-34 против «Тигра».

Фото пресс-службы УФСИН по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Евгений Журин: «Виталий не пьёт уже несколько лет, но порой мне кажется, что лучше бы пил»
В Вологде мужчина проник в роддом и силой потащил на улицу одну из пациенток
«Огонь распространился очень быстро! Пластиковые потолки стали как пластиковый дождь!»
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Грязовецком районе
Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью
Вологодский предприниматель Борис Подольный встретился с Путиным
В Вологде в этом году не будет массовых масленичных гуляний и сжигания чучела
Полиция Вологды разыскивает мужчину, который похитил деньги с банковской карты
Квалифицированные мигранты не хотят ехать работать в Вологду и Череповец
Вологодский губернатор объяснил рост платы за отопление в регионе сильными морозами

Последние новости

Житель Великоустюгского района украл металл с чужого дачного участка

Задержавшим его полицейским он сказал, что катался на машине по деревне и решился на кражу

158
0

Вологжанин продал машину, за которую не рассчитался с предыдущим владельцем

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

217
0

С 15 марта в Череповце, Великом Устюге и Вытегре жители смогут подавать иски в суд через МФЦ

Исковые заявления в порядке гражданского и административного судопроизводства можно будет подать в любой суд страны

188
0

При разборе завалов на месте пожара в поселке Суда обнаружено тело мужчины

Он проживал в квартире, с которой начался пожар

244
0

В Вологде будут судить «целительницу», похитившую полмиллиона рублей

С потерпевшей женщина познакомилась, когда обе проходили лечение в одном из медучреждений города

256
0

В Вологде задержали тотьмича с крупной партией наркотиков

Он сказал, что собирался сбыть вещество через тайники

301
0

Дело о разбойном нападении на офис «Совкомбанка» в Вологде передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

336
0

В Череповце начат сбор вещей для жильцов сгоревшего в Суде дома

Вещи принимаются по адресу Октябрьский проспект, д. 91 по будням с 10 до 18 часов

252
0

Подросток из Великого Устюга за рулём авто пытался скрыться от преследовавших его полицейских

Погоня закончилась в Архангельской области. Перед задержанием он успел сбить автоинспектора машиной.

356
0

2,8 млн рублей пожертвований планируют собрать в Вологде на установку горельефа с изображением Анатолия Дрыгина

Горельеф планируют установить на фасаде здания по улице Пушкинской, 25 – бывшем здании Обкома КПСС

315
0

Завод по производству стеклотары запустили в Чагодощенском районе

Предприятие заново запущено после восьми лет простоя

352
0

Бесплатные консультации психолога могут получить родители Вологды в центре «Я – мама»

Мероприятия проводятся в рамках проекта при финансовой поддержке Фонда президентских грантов

200
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Великоустюгского района украл металл с чужого дачного участка
Вологжанин продал машину, за которую не рассчитался с предыдущим владельцем
С 15 марта в Череповце, Великом Устюге и Вытегре жители смогут подавать иски в суд через МФЦ
При разборе завалов на месте пожара в поселке Суда обнаружено тело мужчины
В Вологде будут судить «целительницу», похитившую полмиллиона рублей
В Вологде задержали тотьмича с крупной партией наркотиков
Дело о разбойном нападении на офис «Совкомбанка» в Вологде передали в суд
 
05.03.2021 [Общество]

Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью

2835
0
11.03.2021 [БлогоVO]

В рамках проекта «Народный бюджет» продолжают ремонтировать тротуары, устанавливать остановки, делать спортплощадки у школ

161
0
11.03.2021 [Обзор Прессы]

«Предложите детям нарисовать поэму»: как сделать уроки литературы интерактивными

130
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика