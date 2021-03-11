Машину «скорой помощи» и трех медиков слепили из снега осужденные колонии в Шексне

В исправительной колонии № 17 в Шексне подвели итоги конкурса снежных скульптур. На суд жюри были представлены работы на разную тематику.

— Для исполнения снежных шедевров осужденные выбрали наиболее актуальные на сегодняшний день темы, отметив, что 2021 год является календарным годом быка, а согласно Указу Президента — Годом науки и технологий. Снежные фигуры были посвящены 60-летию первого полета в космос советского космонавта Юрия Гагарина, 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, исследованию российскими космонавтами поверхности красной планеты, — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Однако выиграла конкурс скульптура, посвященная борьбе врачей с коронавирусом.

Ранее NewsVo сообщал, что в рамках конкурса следственном изоляторе № 3 в Череповце появились трактор, танк, бык, ВАЗ «Копейка», грузовой самосвал «БелАЗ», глобус и локомотив, груженный углем — всё из снега. Осужденные колонии № 4 в Соколе изобразили на плацу танковое сражение: Т-34 против «Тигра».