В ночь на 10 марта в Вологде был побит температурный рекорд 1955 года

Рекорд абсолютного минимума температуры месяца обновился в ночь на 10 марта в Вологде. Температура воздуха в областной столице опустилась до -34,9 градусов. Так холодно в марте в городе еще не было, до этого самая низкая температура была зафиксирована 7 марта 1955 года и составила -34,6 градуса по Цельсию.

Кроме того, как сообщает Вологодский гидрометцентр, температурные рекорды обновились и в других населенных пунктах региона. Так, в Бабаево ночью было -34,7 гр (-27,0 гр в 1983 г), в Вытегре -34,0 гр (-32,4 гр.в 1893 г), в Великом Устюге -33,8 гр (-27,4 гр. в 2013 г).