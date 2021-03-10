В Череповце бывшего следователя осудили за присвоение денег и хищение оружия

В Череповце суд вынес приговор бывшему следователю, который забрал себе изъятые у наркоторговца 50 тысяч рублей, а также похитил с места происшествия ружье.

Согласно материалам дела, Александр Акулич был назначен старшим следователем отдела СУ СК РФ по Вологодской области в Череповце в ноябре 2017 года.

В том же месяце он, выехав на сообщение об обнаружении трупа с огнестрельным ранением, изъял в квартире обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-18» 16 калибра. Оружие Акулич доставил в свой служебный кабинет и позднее в органы внутренних дел не сдал. Он также вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели человека. Ружье мужчина перевез на новое место работы, а затем хранил по месту своего жительства.

Позднее, в 2018 году при передаче уголовного дела о незаконном обороте наркотиков от Акулича в производство другого следователя обнаружилась недостача вещественных доказательств — изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого денежных средств в сумме 50 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело, изначально проверялась версия причастности к исчезновению денег сотрудников полиции.

Пока шло следствие, Акулич уволился. В ходе расследования выяснилось, что полицейские действительно передавали этому следователю вещдоки для приобщения к делу. Выяснилось, что тот распорядился деньгами по своему усмотрению.

Бывший следователь обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных средств).