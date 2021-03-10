В Вытегре почтальон присвоил часть пенсии местного жителя

В Вытегре полицейские задержали 49-летнюю местную жительницу, работающую почтальоном. Её подозревают в присвоении части пенсии местного жителя. Он рассказал, что из положенных ему 10 тысяч рублей получил только тысячу.

«Задержанная пояснила, что когда пенсионер расписался в платежном поручении, она выдала ему только часть денег, пообещав отдать остальное на следующий день. Не выполнив свое обещание, женщина потратила девять тысяч рублей на собственные нужны», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.