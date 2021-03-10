«Службу городского хозяйства» Вологды оштрафовали за некачественную уборку улиц

В Вологде суд вынес три постановления о привлечении МКУ «Служба городского хозяйства» к административной ответственности за невыполнение предписаний отдела ГИБДД об уборке улиц от снега и льда.

«В частности, 20 января, 1 и 2 февраля 2021 года на улицах Вологды были выявлены заужения проезжей части в связи с наличием снежно-ледяных отложений (Технический пер., Чернышевского, Белозерское шоссе, Галкинская. Панкратова) и снежные валы ближе 10 м от пешеходных переходов (Козленская, Северная, Герцена и др.)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Представитель учреждения не признала нарушения.

«В письменных пояснениях указала, что в соответствии с муниципальными контрактами в зимний период (с 08.12.2020 г. по 31.03.3021 г.) уборка проезжих частей, включающая сгребание и подметание снега, подметание дорог при отсутствии снегопадов, обработка противогололедными материалами осуществляется подрядчиком ежедневно», — также говорится в сообщении областной пресс-службы судов

Суд назначил МКУ «Служба городского хозяйства» три штрафа на общую сумму в 150 тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.