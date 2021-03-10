Пьяный вологжанин избил и ограбил собутыльницу

10.03.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли грабёж. 50-летняя потерпевшая рассказала, что проводила вечер в компании малознакомого мужчины.

«В подъезде одного из домов на ул. Мохова между ними возникла ссора. Собутыльник нанес жительнице областного центра несколько ударов по лицу, снял с руки 2 золотых кольца общей стоимостью 30 тысяч рублей и забрал из кармана 6 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Подозреваемого, которым оказался 38-летний ранее судимый вологжанин, задержали. Он сказал, что сдал украшения в ломбард и потратил деньги на спиртное. В его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Тэги: грабеж, пьянка

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