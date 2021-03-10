Энергетики начали бесплатную замену неисправных электросчетчиков в Вологде и Череповце

«Северная сбытовая компания» планирует в 2021 году заменить в многоквартирных домах Вологодской области 36,5 тысяч неисправных электросчетчиков. В пресс-службе компании отмечают, что все работы будут выполняться бесплатно, за сам прибор учета жителям также не придется платить.

— В марте в Череповце планируется привести в порядок 1,5 тыс. приборов учёта электроэнергии, всего до конца года — более 9,8 тыс. электросчётчиков. Также неисправные приборы учёта электроэнергии сейчас массового заменяются в г. Вологде. В январе–феврале в областном центре уже заменено 4,2 тыс. приборов учёта электроэнергии, — сообщает пресс-служба ССК.

Если электросчётчик находится в закрытом тамбуре, закрытом на замок щитке или внутри квартиры, жильцу необходимо обеспечить к нему доступ. В том случае, если прибор учёта расположен в открытом доступе на лестничной площадке, присутствие жильца при замене желательно, но необязательно.

— Сотрудники ССК работают в спецодежде, с именными удостоверениями и бейджами. Специалисты заменят прибор учёта, опломбируют его, сделают фотофиксацию старого и установленного прибора учёта, вся необходимая информация будет занесена в базу данных по лицевому счёту абонента, — говорят в компании.

Отмечается, что в данный момент устанавливаются обычные приборы учёта. Интеллектуальные электросчётчики по факту выхода старых приборов из строя будут устанавливаться с 1 января 2022 года.

График работ по замене опубликован на сайте ООО «Северная сбытовая компания» . Там же можно почитать ответы на наиболее частные вопросы о процедуре.