Заммэра Вологды Вадим Цепа покидает свой пост

Заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа покидает свой пост. Эту информацию NewsVo подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Как ранее сообщал NewsVo, Цепа занял данный пост в августе 2017 года, еще при мэре Андрее Травникове. Вадим Георгиевич курировал сферы образования, социальной защиты населения, а также физкультуры и спорта.

Вадим Цепа закончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, работал в финансовых органах исполнительной власти Вологодской области, после чего в управлении федерального казначейства министерства финансов РФ по Вологодской области. В 2006 по 2012 годы возглавлял департамент финансов Вологды, затем занимал пост начальника городского департамента гуманитарной политики. Перед переходом в администрацию города Вадим Цепа работал в одном из крупнейших вологодских банков.