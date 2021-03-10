В Кич-Городецком районе один человек погиб и один пострадал при пожаре в металлическом вагончике

10.03.2021 [Происшествия]

Поздно вечером 9 марта загорелся вахтовый металлический вагончик, расположенный в километре от деревни  Большое Байкалово Кичменгско-Городецкого района. Площадь возгорания составила 18 квадратных метров, повреждена внутренняя отделка вагончика.

По данным пресс-службы областного УМЧС, в результате пожара погиб 58-летний мужчина. 46-летний мужчина доставлен в ЦРБ с ожогами тела I-III степени. Причина возгорания устанавливается.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 2 марта в Вологде произошел пожар в металлическом строительном вагончике у дома №49 по улице Возрождения. Погиб 53-летний сторож, находившийся внутри. 

Тэги: пожар

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