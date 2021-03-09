Полицейские задержали группу гастролёров, ограбивших четырех жителей Череповца в новогодние каникулы

Череповецкие полицейские задержали 46-летнего, 23-летнего и 19-летнего мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях и грабежах. От их действий пострадали четыре жителя Череповца. Все инциденты произошли в минувшие новогодние каникулы.

Один из потерпевших — курьер службы доставки — рассказал, что привёз роллы в дом на улице Чкалова, где в подъезде на него напали трое мужчин. Они отобрали у него телефон стоимостью 50 тысяч рублей, часы и заказ с едой. В дальнейшем выяснилось, что роллы заказали сами подозреваемые.

Как рассказали newsVO в пресс-службе УМВД РФ по Череповцу, на остальных потерпевших они нападали ночью на улице, отбирали телефоны и деньги.

Старший из задержанных оказался жителем Череповца. Он является отцом одного из подельников, которых задержали в Московской области и городе Ульяновске.

«При допросе следователями задержанные дали признательные показания и рассказали, что приехали в Череповец на новогодние каникулы. А на преступления пошли ради легкой наживы. После совершенных деяний они уехали в другие регионы с целью скрыться. В настоящее время в отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения заключение под стражу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу

В отношении подозреваемых возбуждены уголовное дела. Им грозит до 10 лет лишения свободы.