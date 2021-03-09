Суд отказал в условно-досрочном освобождении маньяку, отбывающему наказание на «вологодском пятаке»

Заключенный «вологодского пятака» Дмитрий Гридин, приговоренный к пожизненному заключению за серию убийств девочек в Магнитогорске, обратился в Белозерский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

— Свое ходатайство Гридин мотивировал тем, что отбыл 31 год лишения свободы, за время отбывания наказания не допускал злостных нарушений. Вину по приговору суда не признал, в ходе следствия был вынужден себя оговорить. После освобождения мать и отец предоставят ему жилье, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При этом суд установил, что за время отбытия наказания Гридин допустил 24 нарушения режима содержания, из них 12 еще в СИЗО Магнитогорска и Челябинска, остальные — в колонии. Отмечается также, что на меры профилактического характера осужденный «реагирует не всегда правильно».

Принимая во внимание данные о личности Гридина, суд не нашел данных о состоявшемся исправлении осужденного, «цель наказания не достигнута». В УДО мужчине было отказано.

Согласно приговору, в 1989 году в Магнитогорске Гридин жестоко убил трех несовершеннолетних девушек и пытался убить еще троих. Своих жертв маньяк душил и резал ножом, а затем раздевал и тащил на чердак, но не насиловал. Нападения совершал в лифтах, за что получил прозвище «Лифтер».