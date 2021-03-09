В Череповце осудили двух женщин, которые отобрали у прохожей сумку и сломали ей палец

В Череповце суд огласил приговор 45-летней и 49-летней местным жительницам, признанным виновными в разбое. Утром 10 сентября 2020 года они на улице отобрали у незнакомой женщины сумку, сломав ей палец, и скрылись.

«Потерпевшая на предварительном следствии рассказала, что в тот день шла домой с рынка. На пешеходной тропинке к ней подошла незнакомая женщина и сказала, что ей нравится ее сумка. Затем она схватила ее сумку за ручки и попыталась вырвать, но не смогла этого сделать, поскольку она крепко ее удерживала. Через несколько секунд к ним подбежала вторая женщина и тоже схватилась двумя руками за ручки ее сумки, вдвоем они попыталась вырвать сумку силой, но не смогли. Одна из подсудимых сказала ей: „Отдай по-хорошему либо мы сломаем тебе все пальцы“», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию и сумку нашли. Она сказала, что обвиняемые принесли ей извинения и передали 10 тысяч рублей в качестве компенсации.

Каждой из осуждённых назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.