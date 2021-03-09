Выставка картин «Пролетая над Вологдой» проходит в чайной на площади Бабушкина

Выставка-продажа картин «Пролетая над Вологдой» работает в Чайной №1 на площади Бабушкина в Вологде.

В экспозиции представлены 10 работ 8 художников из Вологодской, Ярославской, Ленинградской и Архангельской областей.

– Зритель может посмотреть на свой родной город с иной стороны, увидеть, что место, в котором он находится – живое, развивающееся. А путник, попавший в наш город, познакомится с Вологдой в разных её проявлениях, – рассказывает о выставке её организатор Анастасия Разумова.

Посетить выставку можно до 29 марта по адресу: Вологда, площадь Бабушкина, 6.

Вход свободный.

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