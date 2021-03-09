В Шексне пьяный работник местного предприятия устроил скандал на проходной

09.03.2021 [Происшествия]

В Шексне росгвардейцы задержали пьяного мужчину, устроившего скандал на проходной предприятия на улице Первомайской. Он был не доволен тем, что охранник отказался его впустить. Инцидент произошёл вечером 8 марта.

«Гражданин стал возмущаться, выражаться грубой нецензурной бранью, мешать работе персонала. В разговоре с сотрудниками Росгвардии мужчина пояснил, что перепутал дни и пришел на работу не в свою смену», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

В пресс-службе также уточнили, что мужчина должен был выйти на смену 9 марта. Задержанного передали полицейским. На него составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Тэги: скандал, пьяный, Росгвардия

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Виталий Синицын ушел из вологодской группы «Сборная союза»
Евгений Журин: «Виталий не пьёт уже несколько лет, но порой мне кажется, что лучше бы пил»
Суд арестовал экс-заместителя главы Вологды Алексея Осокина
Администрация Вологды начинает изымать участки под строительство Некрасовского моста
В Вологде мужчина проник в роддом и силой потащил на улицу одну из пациенток
Руководитель группы «Сборная союза» отказался бесплатно отвечать на вопросы вологодского журналиста
«Огонь распространился очень быстро! Пластиковые потолки стали как пластиковый дождь!»
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Грязовецком районе
Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью
Вологодский предприниматель Борис Подольный встретился с Путиным

Последние новости

Более 300 педагогов из Вологодской области подали заявки на участие в конкурсе советников-воспитателей

Подготовка будущих «политруков» началась на базе детского центра «Артек»

106
0

Выставка работ вологодского художника Аркадия Полякова проходит в Тотьме

Посетить её можно в Музее церковной старины. Также музей подготовил краткую видеоэкскурсию по выставке

144
0

Суд отказал в условно-досрочном освобождении маньяку, отбывающему наказание на «вологодском пятаке»

Дмитрий Гридин осужден к пожизненному заключению за серию убийств девочек в Магнитогорске

274
0

В Череповце осудили двух женщин, которые отобрали у прохожей сумку и сломали ей палец

Обе получили по два года лишения свободы условно

205
0

Суд оштрафовал вологжанина на 1000 рублей за ложный вызов полиции

Мужчина сказал, что ему было скучно и не с кем поговорить

203
0

В аварии с рейсовым автобусом в Грязовецком районе травмы получили восемь человек

ДТП произошло 8 марта на трассе Вологда-Ростилово

302
0

Выставка картин «Пролетая над Вологдой» проходит в чайной на площади Бабушкина

Вход свободный

186
0

Мэр Вологды заявил, что в бюджете нет денег, чтобы чистить от снега все улицы города

Из-за этого жителям улицы Набережной в Ананьино приходится нанимать трактор за свой счет

1002
0

«Не то время, чтобы широко праздновать»: мэр Вологды объяснил, почему массовых гуляний на Масленицу не будет

Вопрос о том, почему в областной столице в этом году не будут сжигать чучело Масленицы, Воропанову задали в ходе прямого эфира

641
0

«Новые люди» обучили тысячи политических команд по всей России

В Волгоградской области прошел федеральный форум партии

342
0

Персональная выставка художника Алексея Точина открылась в Череповце

Алексей живёт и работает в Санкт-Петербурге, но родился он в Харовске

201
0

В Вологодской области в рамках «Народного бюджета» обустраивают контейнерные площадки

Напомним, проект на 70% финансируется из областного бюджета, еще 30% - средства местного бюджета и жителей

380
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более 300 педагогов из Вологодской области подали заявки на участие в конкурсе советников-воспитателей
Выставка работ вологодского художника Аркадия Полякова проходит в Тотьме
Суд отказал в условно-досрочном освобождении маньяку, отбывающему наказание на «вологодском пятаке»
В Череповце осудили двух женщин, которые отобрали у прохожей сумку и сломали ей палец
Суд оштрафовал вологжанина на 1000 рублей за ложный вызов полиции
В аварии с рейсовым автобусом в Грязовецком районе травмы получили восемь человек
Выставка картин «Пролетая над Вологдой» проходит в чайной на площади Бабушкина
 
05.03.2021 [Общество]

Женщины, которые меняют мир: вологжанки о 8 марта и активизме в коротких интервью

2508
0
09.03.2021 [БлогоVO]

Просто сажать (нужное вставить)

179
0
06.03.2021 [Обзор Прессы]

Мастерица Маргарита Кузнецова: «Мы все талантливы и рождены для творчества! Ищите свой путь»

470
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика