В Шексне пьяный работник местного предприятия устроил скандал на проходной

В Шексне росгвардейцы задержали пьяного мужчину, устроившего скандал на проходной предприятия на улице Первомайской. Он был не доволен тем, что охранник отказался его впустить. Инцидент произошёл вечером 8 марта.

«Гражданин стал возмущаться, выражаться грубой нецензурной бранью, мешать работе персонала. В разговоре с сотрудниками Росгвардии мужчина пояснил, что перепутал дни и пришел на работу не в свою смену», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

В пресс-службе также уточнили, что мужчина должен был выйти на смену 9 марта. Задержанного передали полицейским. На него составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.